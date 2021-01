Lancement du projet Zigofiltre dans la commune de la Marsa

La municipalité de la Marsa a annoncé, jeudi 14 janvier 2021, le lancement du projet Zigofiltre déployé dans cette commune de la banlieue nord de la capitale.

Proposé par Enactus Insat et expérimenté pendant deux ans, ces installations permettraient d’éviter l’accumulation de déchets dans les canaux d’eaux usées et ainsi prévenir d’une part les inondations et d’autre part contribuer à préserver l’environnement.

La municiplaité de la Marsa a indiqué que ces installations seraient généralisées à l’ensemble des égouts de la région.

N.J.