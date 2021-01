Les lauréats du prix Lina Ben Mhenni de la liberté d’expression 2020

La Délégation de l’Union européenne en Tunisie a annoncé, jeudi 14 janvier 2021, la liste des lauréats du prix Lina Ben Mhenni, session 2020.

Il s’agit dans l’ordre du mérite de Mesdames et Monsieur Oussama SLIM, Tebr NAÏMI, et à la troisième place ex-aequo Yosr JOUINI et Khadija MOALLA.

Oussama SLIM a remporté le premier prix pour son article :

"سورة الكورونا"

Tebr NAÏMI est deuxième grâce à son article :

"مهاجرون غير نظاميّين زمن الكورونا. دروب الآلام لا تنتـهي في تـــونس !!"

Et la troisième place est partagée par Yosr JOUINI pour son article :

In Tunisia, women stand on the frontlines" of targeted hate speech online"

Et Khadija MOALLA pour son article :

"Sur les traces de Lina Ben Mhenni la ‘faiseuse de vie’ ! ".

Le jury, présidé par le professeur Larbi CHOUIKHA se compose aussi de Mmes Assia ATROUS, Olfa Belhassine, M. Sadok Ben Mhenni et un représentant de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Les prix seront décernés au cours de la semaine prochaine dans le respect strict des règles d’hygiène et les articles seront publiés sur le site de la Délégation de l’UE en Tunisie.

Pour rappel, le Prix Lina Ben Mhenni pour la liberté d’expression a été créé en 2020 sur initiative de l’Union européenne pour consacrer les valeurs communes entre la Tunisie et l’UE et pour rendre hommage au combat de Lina ainsi que pour soutenir les combats menés par toutes les voix libres.