Publication de la liste des martyrs et blessés de la révolution

Comme annoncé par l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, la liste des martyrs et blessés de la révolution a été publiée ce 14 janvier 2021 sur les réseaux sociaux. Plus de 600 personnes y sont inscrites.

Dix ans après la révolution, la liste définitive n’a toujours pas été publiée dans le Journal officiel de la République tunisienne. Les blessés et les familles ont d’ailleurs entamé un sit-in à la Kasbah pour en réclamer la publication.

La liste a été élaborée par la commission des martyrs et blessés de la révolution relevant du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Les personnes concernées dont le nom ne figure pas sur la liste peuvent intenter un pourvoi dans un délai d’un mois. La liste définitive sera publiée par la présidence du gouvernement dans le Jort avant la date du 20 mars 2021.