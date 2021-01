Fadhel Abdelkefi : Il est temps de mettre de l’ordre dans la demeure !

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, s’est adressé ce 14 janvier 2021, aux Tunisiens, à l’occasion de la commémoration du 10ème anniversaire de la révolution, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Fadhel Abdelkefi a tenu à souligner que, contrairement à certains, il n’a pas déchanté de la révolution et qu’il ne fait dans l’autoflagellation. « Dix ans plus tard, on peut dire que cela a été le printemps de la liberté, que nous avons construit une nouvelle démocratie… le politique a pris son temps et je le comprends mais il est temps de travailler et de mettre de l’ordre dans la demeure mais surtout de nous concentrer sur l’aspect économique. La Tunisie a été le principal exportateur vers l’Union Européenne, elle a joué un grand rôle dans l’éducation, l’enseignement et la santé pour nos frères de l’Afrique subsaharienne… il ne faut pas l’oublier » a-t-il poursuivi.

Le président d’Afek a enfin rappelé la nécessité de redéfinir le rôle de l’Etat, « un Etat fort dans ses domaines » et un « Etat qui n’est pas perdu et éparpillé » au point de tout faire à l’envers. « La Tunisie a changé, sur le plan politique. Il est aujourd’hui nécessaire d’accorder la priorité à l’économique et au social, pour offrir aux Tunisiens de meilleures conditions de vie et pour redonner de l’espoir aux jeunes. Vive la Tunisie libre, vive la Tunisie démocratique et prospère » a-t-il conclu.





M.B.Z