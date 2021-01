Yamina Zoghlami : Notre situation a été bouleversée par le départ d’Abdellatif Mekki

La députée Ennahdha, Yamina Zoghlami, a affirmé, lors d’une déclaration accordée ce matin, du jeudi 14 janvier 2021, à Hamza Belloumi sur Shems FM, que la gestion de la crise sanitaire n’est pas à la hauteur de la situation.

Elle a précisé que le limogeage de Abdellatif Mekki, l’ancien ministre de la Santé, nahdhaoui, a eu pour effet de détériorer la situation et a sans doute conduit au retard enregistré dans le lancement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19.

« L’ancien ministre était mobilisé ainsi que ses équipes pour la Tunisie. Il savait être rassurant et son rendement était, de l’avis de tous, satisfaisant. Depuis son départ, notre situation a été bouleversée. Aujourd’hui on gère comme on peut, mais le rendement reste modeste. La seule personne qui doit agir concrètement est le président de la République et la diplomatie tunisienne doit bouger pour activer le dossier des vaccins » a ajouté la députée.





M.B.Z