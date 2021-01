Saïed appelle Jerandi à œuvrer pour que la Tunisie obtienne rapidement le vaccin anti-Covid

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 13 janvier 2021, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens résidents à l’étranger Othman Jerandi à Carthage.

Cette réunion, précise un communiqué de la présidence de la République, s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'Etat de fournir aux Tunisiens les vaccins anti Covid-19 dans les plus brefs délais.

Kaïs Saïed a souligné la nécessité de surmonter les difficultés et de mobiliser tous les efforts possibles pour préserver la santé des Tunisiens, appelant le ministre des Affaires étrangères à intensifier ses contacts avec ses homologues à l'étranger afin que la Tunisie puisse obtenir les vaccins le plus rapidement possible.

M.B.Z