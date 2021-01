Demandes de levée de l'immunité parlementaire : l'ARP répond à Nabil Hajji

Le député d'Attayar, Nabil Hajji, a dénoncé, dans un post Facebook daté de ce mercredi 13 janvier 2021, la gestion du parlement et le comportement des dirigeants envers les élus.

L’élu avait déposé, le 25 décembre dernier, une demande d’accès à l’information adressée au président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), pour avoir la liste des élus concernés par des demandes des autorités judiciaires de levée d’immunité.

Or, selon la loi de l’accès à l’information, si la demande n’est pas claire ou manque d’éléments, l’administration a quinze jours pour réclamer un éclaircissement.

M. Hajji a précisé qu’il a une correspondance du parlement le 11 janvier, soit 17 jours après l’envoi de la demande. Il a précisé que les délais finissaient le 9 janvier, coïncidant avec un samedi, et donc la demande d’éclaircissement a été envoyée le lundi 11 janvier 2021.

Il a fustigé le contenu de la correspondance, qui interroge quelles sessions parlementaires sont concernées par sa demande. L'élu s’est demandé dans ce cadre s’il fallait 17 jours, soit toute la période permise, pour essayer de comprendre la question et de demander cette clarification.

Pour lui, il s’agit d’un atermoiement car il avait demandé des informations sur les élus de l’Assemblée des représentants du peuple, une appellation qui a commencé à être employée à partir du 2 décembre 2014.

« Il est clair que la Direction de cette assemblée n’est habile que dans la tromperie et dans l’obscurcissement », a martelé Nabil Hajji. Et d’ajouter : « Demain, j’irai déposer la réponse (stupide) d’éclaircissement. Et je suis sûr qu’ils ne répondront pas pour ne pas dénoncer leurs partenaires qu’ils protègent. Je sais déjà ce qu’ils vont répondre, qu’il s’agit de données personnelles. L’Instance de l’accès à l’information nous départagera, le droit ne se perd jamais, tant qu'il y a un demandeur ».

I.N