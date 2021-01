Nadia Akacha dément Lotfi Zitoun

Certains médias et pages sur les réseaux sociaux ont partagé aujourd’hui, mardi 12 janvier 2021, des informations selon lesquelles Nadia Akacha, cheffe de cabinet de Kaïs Saïed, aurait envoyé une correspondance au conseil de la Choura d’Ennahdha « les implorant d’arrêter leurs critiques » et leur demandant d’informer leurs bases qu’elle est « une musulmane pieuse, qu’elle accomplit ses prières et qu’elle ne fait qu’obéir aux ordres de Kaïs Saïed ».

Des propos démentis par la principale intéressée. Contactée par Business News, Nadia Akacha a affirmé que ces allégations n’avaient aucun fondement.

Derrière ces allégations, des propos tenus par l'ancien ministre et ex-dirigeant du parti islamiste Lotfi Zitoun. Si ces propos ont été déformés sur les réseaux, Lotfi Zitoun évoque tout de même une lettre que Nadya Akecha lui aurait demandé de transmettre au Choura d'Ennahdha dans le but d'apaiser les tensions entre le parti islamiste et Carthage.

Dans une interview publiée aujourd’hui sur Acharaa al Magharibi, Lotfi Zitoun affirme que Nadia Akacha lui avait exprimé, lors d’une rencontre qu’il a eu avec elle le 14 juillet dernier, « son étonnement face à la campagne menée contre elle sur les réseaux et par des membres du parti, affirmant qu’elle n’a aucun passé politique, qu’elle vient d’une famille conservatrice et qu’elle ne fait qu’accomplir sa mission à Carthage en épaulant le chef de l’Etat ». Une lettre dans laquelle Nadya Akecha aurait mentionné qu'elle « accomplit ses prières ».





Nadia Akacha, cheffe de cabinet de Kaïs Saïed, a essuyé une vague de critiques depuis qu’elle est en poste. Plusieurs élus, dont certains d'Ennahdha, lui reprochent d’outrepasser ses prérogatives et de décider à la place du chef de l’Etat.

S.T