Diplomatie - Nomination de Ghazi Ghraïri à la Francophonie et cinq nouveaux directeurs généraux

Ghazi Ghraïri, ambassadeur-représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Unesco, vient d’être nommé ambassadeur délégué permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation de la Francophonie, annonce le journal officiel de la République Tunisienne dans sa version publiée aujourd’hui, mardi 12 janvier 2021.

Ghazi Ghraïri était en poste auprès de l'Unesco depuis novembre 2016.

Ainsi, on apprend par ailleurs, les nominations des directeurs généraux suivants :

- Samia Elhem Ammar, ministre plénipotentiaire hors classe, au poste de directrice générale de la diplomatie économique, culturelle et de la planification stratégique au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

- Jalel Snoussi, ministre plénipotentiaire hors classe, au poste de directeur général pour l’Afrique et les organisations régionales africaines au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

- Naceur Essid, conseiller des services publics, au poste de directeur général des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

- Ahmed Ben Sghaier, ministre plénipotentiaire, au poste de directeur général du monde arabe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

- Khalil Tazarki, conseiller des services publics, au poste de directeur général pour l’Europe, l’union européenne et la méditerranée au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

R.B.H