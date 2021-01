Yadh Elloumi : Il n’y aura pas de remaniement dans l’immédiat !

« Nous n’avons reçu aucune information sérieuse ni rien d’officiel concernant un éventuel remaniement imminent et celui qui dit le contraire peut dire ce qu’il veut » a indiqué, ce mardi 12 janvier 2021, le député Qalb Tounes, Yadh Elloumi, au micro de Boubaker Akecha, sur Mosaïque FM.

Yadh Elloumi a précisé qu’un remaniement n’est envisageable qu’après une évaluation profonde du rendement de l’équipe gouvernementale et ne constitue pas en ce moment une priorité, surtout dans un contexte sanitaire et socio-économique aussi délicat. « Hichem Mechichi nous a assuré qu’il partageait avec nous ce point de vue et nous a affirmé qu’il n’y aura pas de remaniement dans l’immédiat » a-t-il poursuivi.

« Nous avons été stupéfaits de voir des noms circuler sur dans les médias et sur les réseaux !Nous n’en avions proposé aucun… Que dieu nous préserve des combinards qui tentent de semer la confusion dans le pays. Même le chef de l’Etat n’avait connaissance de rien, c’est dire que Mechichi n’avait pas l’intention d’opérer ce remaniement. Il entretient avec le président des rapports harmonieux et de respect mutuel, alors comment cela aurait-il été possible ? Ce qui se passe est l’œuvre de gens mal intentionnés » a confié le député.

Yadh Elloumi est aussi revenu sur l’affaire de Nabil Karoui, incarcéré depuis décembre dernier, précisant que le président de Qalb Tounes est un prisonnier politique et son parti compte bien plaider sa cause au niveau national mais aussi international.

M.B.Z