La colère de Rached Ghannouchi contre Kaïs Saïed

La réunion tenue hier entre Samia Abbou et Kaïs Saïed a fortement déplu à Rached Ghannouchi qui a manifesté rapidement sa colère. La raison ? Il n’était pas préalablement informé de cette réunion et il n’a pas du tout apprécié que le président de la République s’immisce dans le travail du Parlement. Pour lui, il y a là une ingérence d’une autorité dans une autre et ceci est inacceptable.

La réponse de Rached Ghannouchi fut immédiate via les réseaux sociaux où il a chargé son entourage de critiquer fortement le président de la République et d’épingler son ingérence. Ainsi, et depuis hier, le président de la République, ainsi que Samia Abbou, sont lynchés sur les réseaux sociaux à propos de la rencontre et de la grève de la faim observée par la députée.

R.B.H