Faouzi Mehdi : La nouvelle souche de Covid-19 n’est pas présente en Tunisie

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a assuré aujourd’hui lundi 11 novembre 2021, lors d’une réunion multisectorielle, que la nouvelle souche du Covid-19 n’est pas présente en Tunisie.

En effet, le ministère annonce que les résultats des tests effectués sur des personnes arrivant sur le sol tunisien depuis le Royaume-Uni, avant la fin de l'année 2020, sont négatifs et prouvent donc que la nouvelle souche du virus n'est pas entrée en Tunisie.

Cette réunion a rassemblé des représentants de la présidence du gouvernement et des ministères de la Santé, des Affaires étrangères, du Transport et du Tourisme pour évaluer la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la pandémie, notamment à la lumière de l’apparition d’une nouvelle souche du virus, nettement plus contagieuse.

La Tunisie a décidé, depuis décembre 2020, de suspendre toute liaison aérienne avec le Royaume-Uni, le Danemark, l’Afrique du Sud et l’Australie après la découverte d'une nouvelle souche du coronavirus.

R.B.H