Elyes Fakhfakh entendu par le juge d’instruction du pôle financier

L’ancien chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a été entendu ce lundi 11 janvier 2021 par le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier, dans le cadre des investigations menées dans l’affaire de soupçons de conflit d’intérêts et de corruption.

C’est ce qu’a indiqué le responsable de l'unité d'information et de communication et substitut du procureur de la République près Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali, dans une déclaration à Business News.

Elyes Fakhfakh est, rappelons-le, soupçonné de conflit d'intérêts et de corruption en lien avec un marché public décroché auprès de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) par un groupement d’entreprise dans lequel il est actionnaire.

Le 16 juillet, l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) a transmis au procureur de la République près du pôle financier un deuxième rapport étayé de nouveaux documents et preuves précisant qu’il s’agit de corruption financière et administrative et d’évasion fiscale en plus des soupçons de conflit d’intérêts.

L’Inlucc a, alors, demandé ainsi procureur d’émettre des décisions d’interdiction de voyager et de gel des avoirs de certains suspects « tenant compte de l’existence de fortes preuves quant à des violations de la loi et des dépassements qui peuvent être qualifiés de corruption ». Le rapport préliminaire du ministère de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption concernant cette affaire a, lui, confirmé plusieurs irrégularités dans le processus d’obtention du marché. Selon ce rapport publié le 17 juillet, le dossier du groupement SOTEME/Valis/Serpol n’aurait pas dû être retenu car non conforme aux conditions de participation.

I.N