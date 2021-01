Grève générale dans le secteur de l’agriculture les 26 et 27 janvier 2021

Une grève générale sectorielle dans le secteur de l'agriculture a été décrétée par l'Union tunisienne du travail (UGTT), les 26 et 27 janvier 2021.

« Devant la politique de procrastination menée par l’autorité de tutelle envers nos demandes légitimes et légales et le non-respect des accords passés, et en se référant à la décision de l’instance administrative sectorielle di 22 décembre 2020 et les revendications formulées, nous annonçons l’entrée de tous les agents de toutes les structures et administrations du secteur (fonction publique, secteur public et secteur privé) en grève générale sectorielle les journées du mardi 26 janvier 2021 et du mercredi 27 janvier 2021 », lit-on dans l’avis de grève daté de ce lundi 11 janvier 2021 et signé par le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale, chargé de la Fonction publique, Monêm Amira.

I.N