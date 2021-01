La présidence de la République snobe l'académie parlementaire !

Le président du bloc parlementaire de la Réforme, Hassouna Nasfi, s’est indigné de l’absence d’un représentant de la présidence de la République à une journée d’étude de l’académie parlementaire, portant sur les lois électorales, qui se tient ce lundi 11 janvier 2021.

« À l'initiative de la Commission du règlement interne, de l'immunité, des lois parlementaires et des lois électorales de l’ARP, une journée d'étude portant sur le cadre juridique des élections a été organisée aujourd’hui.

Toutes les parties intervenantes, y compris les autorités, les organes et les experts, ont été invitées à exprimer leur opinion et leur évaluation et à soulever des propositions susceptibles d'être adoptées pour améliorer le code électoral. Tous les invités étaient présents sauf le représentant de la présidence de la République » a affirmé le député.





M.B.Z