Mechichi appelle au renouvellement des commissions sectorielles des établissements publics

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a appelé, à travers une circulaire du gouvernement, parue le 30 décembre 2020 et envoyée à l'agence de presse Tap, au renouvellement de la composition des membres des commissions sectorielles, consultatives, techniques et régionales des entreprises et établissements publics dont la période de nomination a dépassé trois ans, à l'exception de ceux qui ont été désignés, et ce, dans un délai maximum établi au 31 janvier 2021.

Le chef du gouvernement a noté que le mode de fonctionnement de plusieurs commissions ne répond pas aux critères de la bonne gouvernance tant au plan de la composition, du choix des membres et de la période d'adhésion qu'à celui de leur méthode d'action.

Ainsi, il a appelé les ministres, secrétaires d'Etat, Gouverneurs et présidents des entreprises et établissements publics à évaluer la composition de toutes les commissions relevant de leurs prérogatives et à présenter leurs recommandations à ce sujet.

