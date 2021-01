Donald Blome revient sur le support américain à la Tunisie en cette crise du Covid-19

A l'occasion de l'inauguration, la veille, jeudi 7 janvier 2021, du centre d’EFE (Education for employment) à Zarzis, les Etats-Unis ont réitéré leur support à toutes les initiatives d’employabilité en Tunisie et particulièrement l’appui apporté aux jeunes dans les régions marginalisées.

C’est dans ce cadre que l’ambassadeur des Etats Unis en Tunisie, Donald Blome, est intervenu ce vendredi 8 janvier 2021, au micro de Wassim Ben Larbi dans l'émission Expresso sur Express Fm, pour commenter cette décision et parler des investissements américains en Tunisie.

« EFE Tunisie (Education pour l'emploi) est une ONG qui permet aux jeunes diplômés d’acquérir de nouvelles compétences requises sur le marché de l’emploi mais qu'ils ne peuvent pas avoir au sein des universités », a indiqué Donald Blome, ambassadeur des Etats Unis en Tunisie.

Il ajoute : « Ce programme nous a permis de former des techniciens et professionnels dans le domaine de la santé qui travaillent dans les établissements publics et les cliniques privées de Ben Guerdane. Il a, en outre, permis le développement des compétences de développeurs à Zarzis ainsi que d’autres professionnels dans le Sud ».

En ce qui concerne le support économique fourni par son pays, M. Blome a évoqué l’actuel défi auquel fait face la Tunisie : la crise du Covid-19 qui a impacté négativement les entreprises tunisiennes qui doivent désormais lutter pour survivre. Il a souligné dans ce cadre que l’ambassade œuvre à les soutenir.

« A court terme, nous avons transformé une grande partie des programmes assurés par l’ambassade US en Tunisie en programmes de soutien, notamment financier, en faveur de 14.000 entreprises, en particulier dans les zones défavorisées et marginalisées ainsi que celles de jeunes promoteurs.

Nous avons, en outre, fourni des lignes de crédit à hauteur de 86 millions de dollars aux entreprises tunisiennes, qui ont permis de financer 3.000 sociétés. Les PME étant celles qui fournissent le plus gros de l’emploi, nous avons essayé de préserver ces entreprises pour sauvegarder les postes d’emploi », a-t-il précisé.

En ce qui concerne le long terme, l’ambassadeur a indiqué que son pays œuvre avec le gouvernement tunisien pour le développement d'un certain nombre de secteurs, permettant ainsi à la Tunisie de renouer avec une croissance durable.

Il a noté que le niveau du support financier fourni par les Etats Unis a atteint deux milliards de dinars d’aides directes depuis la révolution outre 1,5 milliard de dinars de dollars de garantie sur des crédits pour la Tunisie. Son pays travaille aussi sur un certain nombre de nouveaux programmes pour aboutir aux objectifs de développement fixés.

Ainsi, outre le support au secteur privé et à l’emploi des jeunes, l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie travaille sur d’autres programmes, dont notamment un programme de 60 millions de dollars destiné au secteur touristique et un autre de 50 millions de dollars pour le développement d’énergies renouvelables en Tunisie.

« Des entreprises américaines sont intéressées par l’investissement en Tunisie, en parallèle les entreprises tunisiennes ont l’opportunité de faire leur entrée sur le marché américain, notamment celles œuvrant sur le secteur agricole et de l’artisanat. Il y a un grand intérêt pour le secteur des Tic vu le vivier de compétences que peut fournir la Tunisie en la matière », a-t-il soutenu en évoquant les projets dans le développement et d’intelligence industrielle réalisés en Tunisie.

Et de poursuivre que les Américains étaient conscients de l’importance de la Tunisie et de son emplacement stratégique pour l’entrée au Continent africain.

En ce qui concerne sa rencontre la veille avec le chef du gouvernement Hichem Mechichi, l’ambassadeur a répondu : « Il n'y a pas de visite prévue pour les jours qui viennent étant donné que nous avons une transition gouvernementale qui devra se dérouler dans deux semaines à venir. Je pense qu'une visite telle que celle du chef du gouvernement tunisien n'est pas actuellement en tête de liste. Cela dit, nous tenons à souligner l'intérêt que les USA portent à la Tunisie, spécialement en tant que pays démocratique. La nouvelle administration américaine traitera donc les visites à venir et le renforcement de la coopération entre les deux pays ».

