Nissaf Ben Alaya : Le taux de propagation du Covid-19 atteint des chiffres alarmants !

La porte-parole du ministère de la Santé, Nissaf Ben Alaya, a indiqué, lors de son intervention ce jeudi 7 janvier 2021, sur Diwan FM, que Sfax est classé troisième gouvernorat pour ce qui est de la propagation du Covid-19.

Elle a expliqué qu’à plus de cent contaminations par 100.000 habitants sur les quatorze derniers jours on parle d’un taux de contagion très élevé.

« Cela ne concerne pas que le gouvernorat de Sfax mais 18 autres régions, et le danger est très élevé. La plupart des cas sont locaux et sont liés à des évènements qui ont eu lieu au mois de décembre et évidemment au non-respect des mesures sanitaires. La plupart des contagions se font dans les endroits fermés et non aérés qui sont remplis de gens qui ne portent pas le masque. Pour ce qui est des transports, le délai reste court et les fenêtres des véhicules sont en général fermées. C’est surtout lors des rassemblements prolongés dans des endroits clos qu’on enregistre le plus de contaminations » a précisé Mme Ben Alaya.

Elle a enfin souligné que c’est Tozeur qui se classe en première position pour ce qui est du taux de propagation du virus, suivie par Gabès et Sfax.





M.B.Z.