Rencontre entre Kaïs Saïed et Noureddine Taboubi

Le président de la République s’est réuni, ce mercredi 6 janvier 2021, avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, renouvelant son approbation pour l’initiative du dialogue national, présentée par la centrale syndicale.

La rencontre a porté sur l’aspect procédural de cette initiative, plus particulièrement, les parties qui seront conviées à participer à ce dialogue, ainsi que les moyens et les mécanismes de participation. Parmi ces mécanismes, la participation des jeunes affiliés aux organisations nationales, aux partis politiques et ceux actifs dans la société civile.

D’autres mécanismes ont été, également, discutés, dont la participation des jeunes à travers les nouvelles technologies de communication, permettant aux jeunes à travers tout le territoire de présenter leur diagnostic et les solutions envisagées.

A cette occasion, le président de la République a assuré que la révolution a démarré à l’intérieur du pays et que ce sont les jeunes qui ont fixé ses slogans et déterminé ses revendications. Ainsi, il est tout à fait naturel qu’ils prennent part à ce dialogue, afin qu’il aborde les véritables revendications du peuple tunisien qui ne sont autres que les objectifs de la révolution, a-t-il souligné.

La rencontre a, aussi, porté, sur le dossier des martyrs et des blessés de la révolution. Dans ce contexte, le chef de l’Etat a réitéré son attachement à sa proposition initiale qui consiste à adopter le rapport élaboré par la commission nationale d’investigation, et qui a été publié en avril 2012.

S.H