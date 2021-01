Décès du commentateur sportif Anouar Hadj Sassi

Anouar Hadj Sassi, commentateur sportif à radio Sfax ainsi qu’à la Télévision et Radio nationale et frère de l’ancien secrétaire d’Etat et conseiller auprès du chef du gouvernement Kamel Hadj Sassi, est décédé ce mercredi 6 janvier 2021.

Le défunt écrivait aussi des articles en langue française et arabe dans plusieurs journaux, dont notamment Tunis Hebdo et La Presse.

Paix à son âme