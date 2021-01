La Tunisie salue le rétablissement des relations entre le Qatar et ses voisins

Le ministère des Affaires étrangères a émis mercredi 6 janvier 2021 un communiqué pour saluer la « volonté commune d’unir les pays du Golfe de manière à répondre aux attentes du peuple de la région », issue du sommet de la réconciliation, qui s’est tenu mardi 5 janvier dans la ville d'Al-Ula.

La Tunisie a également valorisé les efforts fournis par les parties concernées, notamment le Koweït, dans le rétablissement des relations entre les pays voisins.

« La Tunisie espère que le sommet contribue à renforcer la solidarité et la réconciliation entre les pays arabes ainsi que la capacité du monde arabe à confronter les défis régionaux et internationaux », lit-on dans le communiqué.

Notons que le Qatar et l'Arabie Saoudite, ainsi que cinq autres pays du Golfe, ont signé hier un accord rétablissant entièrement les relations entre Doha et plusieurs de ses voisins, lors d'un sommet destiné à apaiser les tensions dans la région.

Après trois ans et demi de crise et de tensions aiguës, les dirigeants saoudiens et qataris ont ostensiblement mis en scène leur réconciliation.

I.M.