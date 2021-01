Hechmi Louzir : L’enregistrement pour la vaccination anti Covid-19 se fera à distance

Le président de la commission de vaccination et directeur de l'Institut Pasteur, Hechmi Louzir, était l’invité ce mercredi 6 janvier 2021, de Wassim Ben Larbi sur Express FM.

Hechmi Louzir a commencé par expliquer que la campagne de vaccination concernera en premier lieu les personnes dites « prioritaires » à savoir les personnes âgées de plus de soixante ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, ainsi que les personnes opérant dans des domaines vitaux, à l’instar du secteur de la santé. Cette première campagne aura pour objectif de réduire le taux de décès et de cas graves.

Il a ensuite expliqué que le processus d'enregistrement pour la vaccination se fera à distance via l’outil EVACS. Les personnes devront enregistrer leur numéro de carte d’identité nationale puis recevront un premier message les informant que leur enregistrement a été pris en compte, puis un second leur indiquant la date de vaccination au centre régional le plus proche désigné à cet effet. Le processus de vaccination est volontaire et gratuit, a rappelé Hechemi Louzir.

M.B.Z