L’inflation se stabilise à 4,9 % au mois de décembre 2020

La crise du Covid-19 a eu au moins le mérite de faire baisser sensiblement notre taux d'inflation. L’indice des prix à la consommation familiale en Tunisie s'est stabilisé en glissement annuel à 4,9% au mois de décembre 2020. Il était à 5,9% en janvier 2020, puis il a enregistré un rebond transitoire à 6,3% durant la période confinement sanitaire, en raison de la pandémie du Covid-19.

En moyenne annuelle, l’inflation s’établit à 5,6% contre 6,7% en 2019 et 7,3% en 2018.

C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS), ce mercredi 6 janvier 2021.

En décembre 2020, les prix de l'alimentation augmentent de 4,4 % en glissement annuel. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes de 5,9%, des fromages et œufs de 5,8%, du groupe confiture, miel, chocolat et confiserie de 5%, des poissons de 4,6% et des dérivés de céréales de 4,2%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés augmentent de 4,9% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien courant du foyer de 6,9% et des prix des matériaux de construction de 5,7%. Pour les services, leurs prix augmentent de 5,3% sur un an en raison de la hausse des prix des services de santé de 7,1%, des loyers de 4,9% et des tarifs des services publics de 3%.

Sur un an, les hausses ont aussi touché les prix des boissons alcoolisées et tabac (+10,3%), ceux des restaurants et hôtels (+9,9%), ceux de la santé (+7,5%), ceux de l'habillement et chaussures (+6,9%), ceux de l’enseignement (+6,6%) ainsi que ceux des meubles, articles de ménage et entretien courant (+5%).

Par rapport à un mois auparavant, l'augmentation des prix à la consommation de 0,3% est principalement liée à la hausse des prix des articles d’habillement de 1,5%, des produits et services de santé de 1,2% et les prix des services des restaurants et hôtels de 0,4%. En revanche, les prix de l’alimentation et du transport restent quasiment stables et les prix de communication se replient légèrement.

L’institut signale que le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se stabilise à 5,9% après 6,1% en octobre et 6,3% en septembre 2020. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 4,9% contre 4,8% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,3% contre 4,7% pour les produits administrés.

I.N