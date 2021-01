Fadhel Abdelkefi : Oui, il suffit d’un trait de crayon pour commencer à changer les choses !

Le président d’Afek Tounes, Fadhel Abdelkefi, a indiqué, lors de son intervention ce mercredi 6 janvier 2021, sur Diwan FM, qu’il compte bâtir sur ce que son parti a fait de bon et éviter les erreurs du passé.

« Afek Tounes a une histoire et je n’ai pas l’intention d’entamer ma présidence à partir d’une page blanche. Oui c’est certes un nouveau départ mais je ne suis pas là pour tout balayer, car il n’y a pas eu que des erreurs, loin de là » a-t-il tenu à préciser.

A lire également Fadhel Abdelkefi : Je ne suis pas un libéral sauvage et Afek veut un Etat fort dans son rôle !

Répondant à une question sur les orientations politiques d’Afek, Fadhel Abdelkefi a souligné que son parti n’est pas un parti libéral sauvage comme certains tiennent à le qualifier et n’a jamais eu une telle ligne politique.

« Je le dis et le redis, Afek est pour un Etat fort, mais fort dans ses domaines. Nous voulons que l’Etat ait une stratégie claire, qui facilite la réalisation des projets et libère les potentiels. Il faut qu’on commence par définir le rôle de l’Etat en 2021. Le libéralisme économique avec un Etat fort qui sait exactement quel est son rôle, voilà ce que nous recommandons. Afek n’a pas su bien communiquer sur ses positions mais nous le ferons désormais. Nous voulons des solutions pratiques et pas des slogans. Si je dois donner un nom à mes orientations politiques, ce que je trouve aberrant vu le contexte, je dirais que je suis pour une ligne économique et sociale pragmatique » a-t-il affirmé.

Fadhel Abdelkefi a eu encore une fois et comme à chacune de ses interventions médiatiques à explique la désormais fameuses réplique du « trait de crayon ». « Que cela fasse rire certains, soit, je le dis et le redis, oui ! La Tunisie pourrait changer par un simple trait de crayon, ce sont là mes convictions et j’y crois dur comme fer. Des textes de lois sont clairement des entraves et il faudra les changer, cela va libérer les potentiels, nos textes sont obsolètes et doivent être révisés ! La Tunisie reste un pays compétitif mais il faut absolument faciliter les lois c’est primordial, rien ne pourra avancer sinon, des projets qui devraient prendre deux ans au plus, prennent dix ans ou plus tellement les procédures administratives sont lourdes et compliquées. Nous sommes » a-t-il confié.

A lire également Fadhel Abdelkefi : Je suis plus proche de Abir Moussi que de Rached Ghannouchi !

« La famille centriste ne s’est pas réunie pour une question d’égos et j’espère que nous arriverons à dépasser cela, tous. Pour ce qui est de l’initiative de l’UGTT, elle est à saluer, toutefois ce dialogue devrait être organisé autour d’un sujet et non dispersé et ne devrait exclure personne. Je ne suis pas un partisan d’Al Karama, je suis contre ce qu’ils font et pense même qu’ils sont parfois réactionnaires mais ils sont à l’ARP et un dialogue national doit les inclure, ils ont bien été élus par des citoyens tunisiens ! » A conclu Fadhel Abdelkefi.

M.B.Z