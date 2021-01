Conseil de sécurité : La Tunisie réaffirme sa détermination à maintenir la paix

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué rendu public ce mardi 5 janvier 2021, que dans le cadre de sa présidence tournante du Conseil de sécurité, la Tunisie tiendra des réunions de haut niveau illustrant ses priorités et sa détermination à contribuer efficacement au maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que son attachement à défendre les causes arabes et africaines.

Le ministère ajoute qu’une réunion de haut niveau sera présidée le mercredi 6 janvier par le chef de l’Etat Kaïs Saïed autour du thème "Les défis du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans les contextes fragiles".

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi présidera, quant à lui, une autre réunion de haut niveau autour de la "Coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme 20 ans après l'adoption de la résolution 1373 (2001)".

Le programme de travail du Conseil de sécurité pour le mois de janvier comporte, entre autres, un briefing portant sur "la coopération entre l’ONU et les organisations régionales et sous-régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales".

Notons que la Tunisie a pris, hier, la présidence tournante du Conseil de sécurité. A cette occasion, le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York, Tarak Ladab a tenu une séance de consultations à huis clos ayant abouti à l’adoption à l’unanimité du programme d'action du Conseil de sécurité présentée par la Tunisie pour le mois de janvier.

S.H