Covid-19 : Faouzi Mehdi révèle les détails de la campagne de vaccination

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a tenu, ce mardi 5 janvier 2021, sa conférence de presse hebdomadaire, où il est revenu sur la situation épidémiologique ainsi que sur la campagne de vaccination.

Ainsi et selon lui, on recense pour la journée du 4 janvier 2021, 76 décès des suites du Covid-19. Le bilan total des pertes humaines s’élève à 4.938 décès, jusqu’à la date précitée. On dénombre 1.616 cas pris en charge dans les hôpitaux et cliniques. Le taux d’occupation des lits de réanimation est de 81% et de 55% pour les lits à oxygène.

La vitesse de propagation du virus a nettement augmenté, a-t-il prévenu, d’où la nécessité d’entreprendre les mesures préventives nécessaires pour casser la courbe des contaminations.

Par ailleurs, le ministre a précisé qu’au début de la seconde vague de contamination, le pays disposait de 90 lits de réanimation uniquement et de 200 lits à oxygène. Aujourd’hui, il possède 289 lits et 1.943 lits à oxygène, une capacité qui peut être augmenté.

Il a aussi indiqué que le ministère a entrepris plusieurs campagnes de dépistage via les tests rapides complétés par des tests PCR, dans toutes les régions. Ces campagnes ont débouché sur un taux de contamination de 20 à 30% en tant que moyenne nationale, selon ses dires.

Le second volet abordé par M. Mehdi est la vaccination. Il a souligné dans ce cadre que le ministère travaille d’arrachepied pour effectuer les vaccins dans les plus brefs délais.

« Une stratégie nationale a été mise en place à cet effet. Elle vise à faire baisser le nombre de cas critiques ainsi que des décès et à préserver nos capacités sanitaires outre le fait de protéger le staff médical. Elle vise aussi à diminuer les impacts psychologiques, sociaux et économiques de cette pandémie.

Cette campagne de vaccination sera basée sur les principes d’équité entre tous les citoyens, la gratuité des vaccins et la décision personnelle responsable des citoyens. Nos orientations se dirigent vers des vaccins qui répondent aux normes légales tunisiennes et aux données scientifiques.

La priorité sera donnée aux personnes âgées, dont l’âge dépasse les 60 ans, le personnel médical et les agents occupant des fonctions vitales ainsi que les personnes ayant des maladies chroniques (les cardiaques, les personnes ayant des maladies rénales chroniques, les diabétiques, les personnes ayant bénéficiées de transplantation) », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : « La Tunisie a commandé deux millions de doses de vaccins basés sur la technologie ARN. Nous sommes en négociation avec plusieurs laboratoires pour avoir des doses supplémentaires dans les meilleurs délais. Notre objectif est la vaccination de 50% des citoyens ».

En ce qui concerne les centres de vaccination, Faouzi Mehdi a noté qu’il a été décidé la création d’un centre régional dans chaque gouvernorat, qui travaillera tout au long de la semaine, dès la disponibilité des vaccins. Autre décision d’importance, un centre dans chaque délégation sera créé et travaillera uniquement le weekend. Près de 300 centres seront ainsi créés. En ce qui concerne les maisons de retraites et les prisons, des équipes médicales se chargeront des vaccins. Le staff médical sera vacciné, pour sa part, dans les hôpitaux les et cliniques affiliés.

En outre, des équipes mobiles seront mises en place pour se charger des citoyens dans l’incapacité de se rendre aux délégations pour se vacciner.

Les ministères de l’Intérieur et de la Défense assureront la sécurisation du processus, a-t-il assuré.

I.N