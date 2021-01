Raouf Aouadi met les points sur les « i » concernant Shems FM

Le communiqué d’El Karama Holding publié ce matin du mardi 5 janvier 2021 à propos de la cession de Shems FM a été mal interprété par nombre de personnes. Et pour cause, le communiqué en question autorise plusieurs interprétations et peut induire les gens en erreur, vu qu’il est tronqué de plusieurs détails importants.

Pour savoir ce qu’il en réellement, Raouf Aouadi, PDG de Maxula, adjudicataire provisoire de Shems FM, donne les éclairages nécessaires dans une déclaration à Business News.

« L’offre que nous avons soumise à Karama est conditionnée par le due deal, nous déclare M. Aouadi. Maxula Capital a manifesté son intérêt pour l’achat de Shems FM et ce pour le compte des FCPR (Fonds communs des placements à risque) gérés par Maxula Gestion et non pour le compte de Maxula Capital ; et ce sous réserve de certaines conditions, notamment la réalisation d’une mission de due diligence comptable, financière, juridique et technique ».

Cette due diligence demeure à ce jour, non réalisée. Pourtant, elle est indispensable pour que Maxula Capital soumette son offre à Maxula Gestion et les FCPR.

« Une fois la due diligence réalisée, Maxula présente ses résultats au comité d’investissement des FCPR gérés par Maxula Gestion. Ces FCPR seront les seuls habilités à décider de la continuité des discussions avec El Karama ou bien d’arrêter les négociations ».

En clair, El Karama a sélectionné Maxula comme adjudicataire provisoire, mais Maxula ne peut poursuivre son offre d’acquisition qu’à la condition de réaliser les due diligence nécessaires et d’obtenir l’aval des FCPR.

Pour le moment, les due diligence n’ont pas été réalisées et l’accord des FCPR n’a pas encore été obtenus. Parmi les souscripteurs des FCPR, on note celle de la Caisse des dépôts et des consignations.

