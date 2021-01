Hichem Mechichi : Ma visite en France ne concerne pas les Tunisiens, c’était à titre privé

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a donné une interview au journal arabophone Acharaâ Al Magharibi publiée dans son édition du 5 janvier 2021.

Le locataire de la Kasbah y a évoqué la nécessité d’obtenir le vaccin anti-covid-19 assurant que tous les efforts sont en œuvre pour fournir la Tunisie dans les plus brefs délais. Il a également espéré que le vaccin serait disponible en Tunisie avant la date annoncée (avril 2021) grâce au travail qui sera fait. M. Mechichi a également assuré qu’il n’a pas été facile de faire intégrer la Tunisie à l’initiative Covax (fourniture de vaccins au pays pauvres par l’intermédiaire de l’organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale, ndlr) car le pays est considéré « à revenu intermédiaire ».

A lire également Hichem Mechichi évoque la nécessité de rendre disponible le vaccin anti-Covid 19 dans les plus brefs délais

Concernant la crise sanitaire et les mesures gouvernementales, Hichem Mechichi a réitéré qu’il n’était pas question actuellement de revenir à un confinement généralisé. Par contre, il a préconisé le respect des mesures gouvernementales décidées auparavant tout en mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les capacités tunisiennes en termes de places de réanimations et en lits équipés d’oxygène.

A lire également Nissaf Ben Alaya : Tout relâchement peut multiplier le nombre de décès

« Il était attendu que le nombre de décès arriverait à 8000 personnes en décembre » assuré le chef du gouvernement, mais grâce aux mesures prises, malgré leur impopularité et leur impact sur des secteurs comme le tourisme, les dégâts ont été limités. « Malgré toutes les critiques, nous avons réussi même si on est attristés par le décès de près de 4000 personnes », a-t-il ajouté. « La situation est sous contrôle et nous travaillerons à ce que cela continue », a déclaré Hichem Mechichi.

Sur le plan politique, Hichem Mechichi a déclaré ne pas avoir reçu l’initiative de dialogue national faite par l’UGTT. Il a expliqué qu’il procédait à une évaluation continue du rendement des ministres et que s’il y a remaniement ministériel, il ne sera en aucun cas lié au dialogue. Il a également donné des nouvelles du ministre de l’Economie, Ali Kooli, assurant qu’il sera à son bureau mercredi 6 janvier et qu’il se portait bien (Ali Kooli a été atteint par le coronavirus et a été hospitalisé en France, ndlr).

Hichem Mechichi est revenu sur sa visite officielle en France regrettant qu’il y ait des personnes qui ont essayé de dépeindre la visite comme un échec alors que l’un des principaux sujets était le positionnement de la Tunisie post-covid.

A lire également Hichem Mechichi à Paris : les ratages d’une visite

« J’ai tenu des réunions avec le CAC 40 en France avec ceux qui travaillent sur la relocalisation de leurs productions qui étaient en Chine et dans d’autres pays et ils travaillent sur le long terme. C’était l’un des sujets principaux dont on a parlé et nous avons trouvé du soutien pour remettre la Tunisie sur le radar de la France ».

Répondant à une interrogation de notre consœur Kaouther Zantour sur sa deuxième visite en France, le chef du gouvernement a déclaré : « Ma deuxième visite ne concerne pas les Tunisiens. J’y suis allé en tant que citoyen Hichem Mechichi, c’est-à-dire à titre privé ».

A lire également Hichem Mechichi passe le réveillon à l’étranger

Hichem Mechichi a assuré être en contact permanent avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de trouver un accord. « Nous avons gardé la confiance de la Banque mondiale et du FMI et ceci est important », a-t-il assuré. « La démarche avec laquelle nous avons préparé les lois de finances 2020 et 2021 en présentant les chiffres réels a eu un impact positif sur les institutions monétaires internationales », ajouté M. Mechichi.

Commentant la phrase du président de la République, selon laquelle il sentait qu’il venait d’une autre planète, Hichem Mechichi a dit : « Nous, nous venons de la planète Tunisie ». Il a, enfin, assuré qu’il respectait un confinement sanitaire et qu’i avait été soumis à un test PCR. Il ajouté qu’il était dans son bureau et qu’il respectait toutes les mesures de distanciation.

S.F