Sami Tahri décortique la stratégie d’Ennahdha contre l’UGTT

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri, a expliqué, dans un post Facebook du 4 janvier 2021, la stratégie employée par Ennahdha contre la centrale syndicale ces dernières années.

Il explique ainsi que le parti islamiste avait une stratégie qui était d’implanter des organisations syndicales parallèle, à l’instar de l’Organisation tunisienne du travail (OTT). En même temps, assurer une présence dans d’autres centrales parallèles de moindre envergure pour affaiblir l’UGTT. Trois autres aspects complétaient cette stratégie :tenter d’infiltrer les structures de la centrale syndicale et s’y positionner, harceler les syndicats et élever le niveau des revendications pour atteindre le blocage et enfin, porter atteinte à l’UGTT en décrédibilisant les accords et en les empêchant d’être appliqués par la coalition gouvernementale, le tout avec une campagne de diffamation contre la centrale.

« Aujourd’hui, ils sont passés à une autre stratégie basée sur l’implantation de corps syndicaux parasites dans les secteurs et dans les régions même s’il n’existe pas de relations entre eux actuellement : ce qui se passe dans l’enseignement ou les agents des tribunaux ou la santé, en est un exemple », a-t-il ajouté. Sami Tahri a assuré, au final, que les régimes précédents avaient tenté les mêmes stratagèmes et n’ont pas réussi.

S.F