Samia Abbou : Notre assemblée a une orientation mafieuse !

La députée et dirigeante au sein d’Attayar, Samia Abbou a été présente ce mercredi 30 décembre 2020, sur les ondes de Shems Fm, pour s’exprimer à propos des poursuites judiciaires contre plusieurs députés en rapport avec la complicité de la présidence du Parlement.

Samia Abbou est revenue dans un premier temps sur la question de la levée d’immunité sur plusieurs députés impliqués dans des affaires en justice, soulignant que les députés visés par cette procédure ne sont pas encore connus. « Notre collègue Nabil Hajji a déjà adressé une demande d’accès à l’information pour identifier les députés concernés. Nous n’avons pas encore reçu de réponse, mais les délais légaux ne sont pas encore écoulés ».

La députée a indiqué que l’assemblée protège les députés corrompus, profitant des brèches juridiques et des zones d’ombre dans la Constitution. « On ne peut confier l’intérêt des Tunisiens à cette assemblée qui regorge de contrebandiers et d’évadés fiscaux », souligne –t-elle, rappelant que le président de Qalb Tounes est impliqué dans des affaires de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale, ainsi que le chef du bloc Al Karama, Seif Eddine Makhlouf accusé d’évasion fiscale et qui a fait l’objet d’un redressement.

Samia Abbou a assuré qu’il y a une pression sur certains députés et une sorte de chantage exercés par la présidence du Parlement, rappelant l’importance d’une justice indépendante et intègre pour mettre un terme à tous ces dossiers et trancher en toute transparence sur ces affaires dans le cadre du respect du principe de l’Etat de droit.

S.H