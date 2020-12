Haica : avertissement pour Dima Labess et ouverture d’une enquête sur le débat de l’IACE

Le conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) a décidé lors de sa réunion du 28 décembre 2020 d’adresser un avertissement à la direction de la chaîne Attessia, suite au contenu insultant et dégradant pour les femmes, diffusé à la date du 26 décembre courant lors de l’émission Dima Labess de Naoufel Ouertani et qui avait été sévèrement critiqué par les téléspectateurs.

En outre, la Haica a ordonné l’ouverture d’une enquête en ce qui concerne l’émission "Sortir de la crise, c’est possible !" qui a été réalisée en coordination avec l'IACE et qui a été diffusée en simultané sur plusieurs chaînes télé et radio.

L’instance veut déterminer le cadre dans lequel la diffusion en simultané a été opérée et le degré de respect du pluralisme dans ce programme qui paraît au premier abord comme véhiculant une vision unique et dirigée, sur laquelle prévalait la propagande pour une initiative particulière et présentée comme étant l’unique solution à la crise économique que traverse le pays.

I.N