Lancement de l’appel d’offres pour la cession de la société promotion immobilière, Jnayna

Al Karama Holding vient d’annoncer, dans un communiqué, le lancement du processus de cession, sur appel d’offres, de la totalité des participations (100% du capital) de la société de promotion immobilière et d’aménagement urbain, Jnayna, opérant dans le secteur de la promotion immobilière et l’aménagement urbain.

Le cabinet ECC Mazars a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession.

Le dossier de pré-qualification peut être retiré contre un montant non restituable de 300 dinars, à partir de ce lundi 28 décembre 2020 à 10h00. Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers, au plus tard le jeudi 18 février 2021 à 17h.

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés par écrit et pourront dès lors retirer un dossier d'appel d'offres composé : du règlement de l'appel d'offres incluant le projet d’acte de cession, du règlement de la Data Room et d'un mémorandum d'information. Les candidats pré-qualifiés pourront accéder à une Data Room pour effectuer les travaux de Due Diligence, pour visiter le terrain, pour rencontrer le management de la société, pour poser des questions par écrit et pour proposer des amendements au projet d’acte de cession selon un calendrier et des modalités qui seront définis dans le dossier d’appel d’offres, a indiqué le même document.

Jnayna est une société à responsabilité limitée (sarl) opérant dans le secteur de la promotion immobilière et d’aménagement urbain constituée courant l’exercice 2000. Son capital social actuel est de 4,6 millions de dinars. La société est propriétaire d’un terrain nu constructible d’une superficie de près de 2.704 mètres carrés situé au boulevard Mohamed V juste en face de la Cité de la Culture dans la prestigieuse zone urbaine polyfonctionnelle en plein quartier d’affaires de Tunis. Le terrain est de forme rectangulaire Il peut être destiné à un bâtiment administratif à étages pouvant aller jusqu’à R+15 avec un CUF de 4,4.

I.N (D’après communiqué)