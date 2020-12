Les photos des lions affamés n'ont pas été prises au zoo du Belvédère

La municipalité de la ville de Tunis a rendu public un communiqué, ce dimanche 27 décembre 2020, pour démentir les informations relayées par plusieurs internautes faisant état de la dégradation de l’état de santé des lions au zoo du Belvédère à cause d’un manque d’entretien.

La municipalité a assuré que les lions sont en bonne santé, qu’ils se portent bien et qu’ils ne sont pas affamés. Le communiqué a été accompagné par des photos des animaux, et d’un appel aux citoyens pour visiter le parc afin de constater par eux-mêmes leur état de santé.

Notons que les photos massivement partagées par les internautes ont suscité une vive polémique et une large campagne de dénonciation.

Vérification faite par BN Check, ces photos datent de janvier 2020 et ont été prises dans un zoo de Khartoum au Soudan, et non en Tunisie.

S.H