Port de Sousse : Saisie de quatorze containers de pièces de rechange contrefaites

La douane tunisienne a rendu public un communiqué, ce dimanche 27 décembre 2020, annonçant que ses services ont fait face à une fraude commerciale au port de Sousse et qu’ils ont saisi quatorze containers chargés de pièces de rechange contrefaites.

En effet, la cellule de contrôle des containers a réussi à révéler une tentative d’import de quatorze containers chargés de pièces de rechange de motos contrefaites. La douane précise que les propriétaires ont caché les logos de la marque contrefaite en posant des autocollants d’autres marques.

En constant la marchandise importée au port, puisqu’elle est dédiée au marché local, il s’est avéré que les documents accompagnant la déclaration douanière sont erronés et non conformes à ce qui est mentionné dans les factures d’importation et ce afin d’échapper au paiement de tous les frais douaniers.

La douane tunisienne indique, alors, qu’un procès-verbal a été rédigé à cet effet, précisant que tout le dossier a été soumis à la direction des enquêtes douanières pour la poursuite des investigations.

S.H