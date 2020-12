Rafik Abdessalem : Si Mohamed Abbou se manifeste, c’est qu’il tisse un complot !

Commentant la situation politique actuelle marquée principalement par des appels à la dissolution du Parlement, l'ancien ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Hamadi Jebali, et membre du mouvement Ennahdha, Rafik Abdessalem a estimé vendredi 25 décembre 2020 que les circonstances actuelles allaient consolider la coalition gouvernementale.

« La coalition gouvernementale va s’unir de plus en plus, non parce qu’elle est la meilleure pour le pays mais car l’alternative (implique) une gouvernance des minorités autoritaires et un retour au monothélisme politique que la révolution a rejeté », a-t-il précisé dans un statut publié sur sa page Facebook.

Et d’ajouter : « Si (Mohamed) Abbou se manifeste, c’est qu’il tisse un complot ! ». L’ancien ministre et membre Attayar, Mohamed Abbou, avait fait appel au chef de l'Etat pour dissoudre le Parlement afin de « sauver le pays ».

I.M.