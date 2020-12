Qalb Tounes : Nabil Karoui bénéficie encore de la présomption d’innocence !

Le bureau politique de Qalb Tounes, réuni ce jeudi 24 décembre 2020, a souligné que le mandat de dépôt émis ce matin à l’encontre du président du parti, Nabil Karoui, n’est pas une inculpation, mais une garde à vue temporaire pendant laquelle l'intéressé bénéficie toujours de la présomption d'innocence.

Qalb Tounes a réitéré sa totale confiance en le pouvoir judiciaire, condamnant fermement « les campagnes médiatiques menées sur les réseaux sociaux dans le but de tenter d'orienter et d'influencer le processus de justice ».

Le Bureau politique du parti a également appelé le bloc parlementaire et toutes ses structures et militants au calme, « à poursuivre leur mission, à assumer la responsabilité qui leur est confiée par leurs électeurs, à œuvrer à l'achèvement du programme du parti et à respecter ses engagements envers le peuple tunisien, les institutions de l'Etat, le système républicain et la constitution ».

Le juge d’instruction du pôle judiciaire économique et financier a convoqué ce matin le président de Qalb Tounes Nabil Karoui pour être entendu dans l’affaire de suspicion de corruption et blanchiment d’argent. Le responsable de l'unité d'information et de communication et substitut du procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali a annoncé plus tard dans la journée qu’un mandat de dépôt a été émis à l’encontre de Nabil Karoui.

M. Karoui avait fait, l'année dernière, l'objet d'une arrestation préventive dans le cadre de cette affaire. Il a été libéré en octobre 2019 jusqu’au parachèvement des investigations ordonnées par le juge d’instruction.

M.B.Z