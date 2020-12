Une vague de froid attendue à partir du 25 décembre

L’institut national de météorologie (INM), a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 24 décembre 2020, une chute de températures qui devrait être enregistrée sur tout le territoire à partir de demain et jusqu’à dimanche.

Ainsi, des pluies éparses seront ponctuellement orageuses seront constatées dans le nord et concerneront graduellement le centre et le sud. Les températures maximales seront de 8 à 13 degrés et ne dépasseront pas 6 degrés sur les hauteurs, les minimales atteindront dimanche -2 degrés dans l’ouest du pays et 4 degrés sur le reste du pays.

Des chutes de neige seront observées sur les hauteurs de plus de 800 mètres, samedi 26 décembre, particulièrement à Kasserine, au Kef, à Seliana et Jendouba.

M.B.Z