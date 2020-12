Nabil Kallala lance un appel pour préserver les remparts de la médina de Monastir

Nabil Kallala, professeur émérite d’histoire et d’archéologie antiques à l’université de Tunis, ancien directeur de l’institut national du patrimoine (INP) et membre du comité du patrimoine mondial à Unesco, a lancé un appel aux autorités compétentes pour prendre les mesures nécessaires pour préserver un patrimoine national : les remparts de la médina de Monastir et ses portes antiques "Bab El Gharbi" et "Bab Brikcha".

« Ce qu’on visualise à Monastir de "Bab El Gharbi" à "Bab Brikcha est sans commentaire ! Je n’écrirai plus un mot sur les remparts de notre médina, vu que personne n’écoute.

Je suis fatigué de dénoncer ces abus et j’espère une dernière fois que les autorités concernées apporteront l'attention et le soin nécessaires à ce patrimoine, endommagé depuis des décennies », a écrit mercredi soir 22 décembre 2020 M. Kallala dans un post Facebook.

Et d’ajouter : « Je réitère au maire ma suggestion qui est de former un comité indépendant qui réunira des architectes, des spécialistes de la planification et de l'urbanisme, des archéologues, des sociologues et des économistes pour réfléchir sur la réparation de ce qu’a endommagé le temps ».

I.N