Lancement de CoviDar, l’initiative citoyenne de prise en charge à domicile des malades du Covid-19

CoviDar, une initiative citoyenne de prise en charge à domicile des malades du Covid-19 a été officiellement lancée ce mercredi 23 décembre 2020 via le numéro vert 80 106 860

CoviDar réunit des acteurs de la société civile et des professionnels de la santé exerçant en Tunisie et en France. L’objectif est la prise en charge précoce des cas Covid+ à domicile et pour empêcher la saturation des structures de santé.

Chockri Jeribi, co-initiateur de CoviDar, a expliqué dans des déclarations accordées aux médias que le projet va démarrer dans deux gouvernorats pilotes, Ben Arous et Monastir, avant d’être généralisé sur tout le pays. Des médecins et des infirmiers prendront en charge gratuitement les patients qui contacteront la plateforme mise en place et assureront le suivi quotidien des malades.

Si l’état du patient le requiert, CoviDar se charge également du transfert vers les structures de santé. M. Jeribi a aussi expliqué que le projet prend aussi en compte les patients qui ont été hospitalisés et dont l’état permet un retour au domicile pour assurer le suivi post hospitalisation et l’oxygénation si elle est encore nécessaire.









M.B.Z