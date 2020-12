Hichem Mechichi évoque la nécessité de rendre disponible le vaccin anti-Covid 19 dans les plus brefs délais

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a présidé ce mardi 22 décembre 2020, la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Covid-19 dans le cadre du suivi continu de l'évolution de la situation épidémiologique aux niveaux national et mondial.

A lire également Faouzi Mehdi souligne la gravité de la situation épidémiologique

Hichem Mechichi a rappelé, à cette occasion, l’importance du suivi scientifique et précis de la situation épidémiologique et des derniers développements, en particulier ceux liés à l'émergence d'une nouvelle souche de virus en Grande-Bretagne et dans certains autres pays, afin que des décisions et des mesures puissent être prises en temps opportun.

A lire également Nissaf Ben Alaya : Certains présentent des PCR falsifiés à leur arrivée en Tunisie !

Il a souligné, en outre, la nécessité de veiller à ce que le vaccin contre le Covid-19 soit disponible dans les plus brefs délais, et que la plus grande partie de la société tunisienne puisse en bénéficier.

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi a annoncé ce soir les recommandations du comité scientifique de lutte contre le Covid-19, notamment en ce qui concerne l'interdiction des fêtes de fin d'année pour le 31 décembre courant.

Le ministre a également décidé de prolonger les mesures anti-Covid jusqu'au 15 janvier 2021, en maintenant le couvre-feu et l'interdiction des déplacements entre les régions.

M.B.Z