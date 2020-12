Le ministère des Affaires étrangères dément toute intention de normalisation avec Israël

Le ministère des Affaires étrangères a démenti, dans un communiqué publié ce mardi 22 décembre 2020, toute forme ou intention de normalisation avec Israël.

Le ministère a souligné que les rumeurs propagées dans ce sens par « certains médias » n’ont aucun fondement et contredisent la position officielle de la République tunisienne en faveur de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien.

Il a précisé que la Tunisie estime qu’une paix durable, équitable et globale ne peut être instaurée dans la région sans la reconnaissance d’un Etat palestinien indépendant.

« Si la Tunisie respecte les positions souveraines d’autres pays, sa position est immuable et ne pourrait être influencée par des changements sur la scène internationale. La normalisation, comme le rappelle le président de la République, est un concept déplacé car la situation normale est que le peuple palestinien retrouve ses droits complets et intacts » a ajouté le ministère.

Il a enfin affirmé que la Tunisie ne prendra part à aucune initiative qui pourrait violer les droits légitimes du peuple palestinien et qu'elle n’a aucune intention d’établir des relations diplomatiques avec l'entité occupante tant que cette dernière poursuit sa politique faisant fi des principes du droit international.

M.B.Z