L'avion israélien vers Rabat a-t-il survolé la Tunisie ?

Après l’annonce de la normalisation des relations entre Israël et le Maroc le 10 décembre 2020, le premier vol direct LY 555, reliant Tel-Aviv à Rabat pour une durée de vol de six heures, a décollé ce mardi 22 décembre 2020 avec à son bord une délégation de responsables américains et israéliens, menée par le conseiller de Donald Trump Jared Kushner et le chef de la NSA israélienne Meir Ben-Shabbat.

L’information n’est pas passée inaperçue en Tunisie, certains s’interrogeant sur le couloir aérien emprunté par l’avion et s’il a survolé la Tunisie. Certaines pages Facebook, comme Carthage Fm, a carrément annoncé le passage de l’avion par le territoire tunisien, ce qui a entrainé la grogne des internautes qui ont considéré ceci comme une reconnaissance de l’Etat sioniste.

« L’avion israélien allant vers le Maroc, survolera notre ciel et traversera notre espace aérien », a écrit Carthage Fm, en accompagnant le post d’une photo d’un avion israélien survolant le territoire tunisien.

BN Check a vérifié la véracité de l’information et a découvert que la photo a été retouchée.

La photo retouchée

La photo réelle

A cet effet, Nous avons consulté Flight Radar, un site web dont la vocation est d'afficher des informations en temps réel sur le vol d'avions commerciaux ou privés grâce aux données transmises par le transpondeur ADS-B équipant les aéronefs. Le site a précisé que le vol a emprunté un couloir aérien au nord du pays qui est passé par l’espace aérien grec, italien puis espagnol. Il s’agit du même itinéraire indiqué par la capture prise sur le site Radar Box.

Par ailleurs, BN Check a contacté l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) qui a affirmé que le vol LY 555 n’a pas traversé l’espace aérien tunisien, étant fermé aux avions israéliens.

I.N