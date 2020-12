Le coordinateur général d'El Kamour Dhaw El Ghoul libéré





Le coordinateur général d'El Kamour, Dhaw El Ghoul, a été libéré après un mois de détention, a-t-on annoncé, mardi 22 décembre 2020, sur la page Facebook de la Coordination du sit-in d’El-Kamour.





Dhaw El Ghoul a été placé en détention le 23 novembre après l’émission d’un mandat de dépôt à son encontre.

Il faisait l’objet de plusieurs accusations : menaces et agression sur un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, diffamation et menaces contre un agent de police et atteinte aux mœurs.

L’affaire, avait précisé le porte-parole du Tribunal de Tataouine à Business News, au 22 novembre.

Une patrouille avait arrêté un véhicule qui circulait en violant le couvre-feu et vérifiait l’identité du conducteur. Dhaw El Ghoul s’est alors rendu sur place et a exigé qu’on libère le contrevenant car c’est « son ami », menaçant l’agent de police et ajoutant que c’est lui qui commande le pays.

En refusant d’obtempérer, l’agent avait été agressé ce qui avait nécessité l’intervention d’une patrouille de renfort qui avait pu maitriser Dhaw El Ghoul en ayant recours au gaz lacrymogène.

