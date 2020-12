BioNTech prêt à réadapter son vaccin anti-Covid





Le laboratoire allemand BioNTech – fabricant du vaccin anti-Covid avec Pfizer – a annoncé, mardi 22 décembre 2020, qu’il était prêt à réadapter son vaccin à la lumière de l’apparition d’une nouvelle souche du SARS-CoV-2.

Selon plusieurs médias internationaux, le laboratoire pourrait fournir une nouvelle variante de son vaccin anti-Covid dans les six mois qui viennent, si cela s'avère nécessaire.

Le laboratoire BioNTech s’est tout de même dit confiant quant à l’efficacité de son vaccin contre la nouvelle souche.

Plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, ont détecté une nouvelle souche du virus responsable de la pandémie Covid-19. Cette variante est particulièrement plus virulente et se propage plus rapidement que la forme « historique ».

Rappelons que la Tunisie devrait recevoir les premières doses de ce vaccin au terme du premier trimestre de 2021.

N.J.