AMS : Le groupe Loukil n’a pas reçu d’offre de rachat et s’opposera à la procédure judiciaire entamée

La société "Les Ateliers Mécaniques du Sahel" (AMS) a tenu à éclaircir, dans un communiqué boursier, plusieurs éléments la concernant, notamment en rapport avec la requête introduite auprès du Tribunal pour la désignation d’un administrateur judiciaire ainsi qu’un éventuel rachat de la société. L’entreprise a surtout voulu rassurer en particulier ses actionnaires et son personnel sur la détermination de l’actionnaire de référence et la Direction générale pour que la société reprenne son activité dans des conditions normales pour assurer son exercice en continuité.

Ainsi, le document a indiqué que la Direction générale continuait à multiplier les efforts pour trouver des solutions de financement de dédouanement des marchandises pour assurer une réouverture prochaine de l’usine.

Soutenue par l’actionnaire de référence groupe Loukil, la Direction générale a affirmé que la requête introduite auprès du Tribunal de première instance de Sousse et ayant pour objet l’admission de la société sous les dispositions de la loi relative aux sociétés en difficultés économiques et la désignation d’un administrateur judiciaire, a été faite en l’absence de tout contact, coordination ou consultation de l’actionnaire de référence.

On apprend aussi que l’actionnaire de référence s’opposerait fermement, auprès du tribunal, à cette procédure qui ne permet pas de servir les intérêts de la société et de ses employés, toujours selon ce même document.

Le conseil a rappelé que conscient des difficultés encourues par la société, il avait lancé un plan global de restructuration financière et opérationnelle, effectué en collaboration avec trois cabinets de renommée, chacun dans son domaine, et qu’actuellement, tout l’effort est focalisé sur sa mise en place en coordination et collaboration avec un intermédiaire en bourse.

« C’est dans ce sens que des contacts préliminaires sont noués avec des fonds d’investissement pour les convaincre de l’opportunité d’investir dans la société et la possibilité de la reprise d’activité, voire même son développement à travers de nouveaux partenariats techniques », a noté le communiqué.

Pa ailleurs, le groupe Loukil a profité de l’occasion pour nier l’existence d’une offre expresse et formelle d’achat de la société de la part de Africa Holding, actionnaire de référence de la Stip. Et de confirmer qu’il est en pourparlers avancés avec un fonds d’investissement américain pour le convaincre de l’opportunité de financer le plan de restructuration de la société ainsi que les opportunités de son développement à l’échelle internationale.

D’après communiqué