Charterhouse investit dans VERMEG

Charterhouse Capital Partners LLP, l'une des plus anciennes sociétés de capital-investissement actives en Europe, a annoncé, dans un communiqué émis le 18 décembre 2020, avoir investi dans VERMEG, fournisseur leader de logiciels et de solutions de numérisation pour les services financiers.

Charterhouse a pris une participation au capital du Crédit Mutuel Arkéa, un groupe coopératif et mutuel d'assurance bancaire basé en France, investissant aux côtés du fondateur et de l'équipe de direction de la société, qui conservent leur participation dans la société.

Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués, note le communiqué.

A cette occasion, Badreddine Ouali, fondateur et président exécutif de VERMEG, a déclaré :

«Vermeg a connu une expansion géographique remarquable, combinée à une diversification significative de nos offres de services pour mieux répondre aux besoins et exigences globaux de nos clients. L'entreprise s'engage à accompagner ses clients à chaque étape de leur transformation digitale, plus importante que jamais. Nous avons créé une base solide pour un succès continu et nous sommes ravis du soutien de Charterhouse pour aller de l'avant avec notre plan de développement ambitieux alors que nous continuons à stimuler l'innovation sur le marché ».

Créée en 1993 en Tunisie par Badreddine Ouali, VERMEG compte quelque 400 clients dans 40 pays et plus de 1100 collaborateurs. Vermeg est le leader du marché européen des logiciels de gestion d’assurance de personnes et un acteur mondial incontournable des infrastructures de marchés et des services titres.

R.B.H (D’après communiqué)