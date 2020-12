Le bloc démocrate appelle à une manifestation massive le vendredi 18 décembre 2020

Les députés du bloc démocrate ont publié, ce mercredi 16 décembre 2020, une vidéo en direct depuis leur sit-in « de la volonté » tenu depuis neuf jours au Parlement, appelant à une manifestation populaire massive, le vendredi 18 décembre 2020, à 15h.

Les députés appellent à une mobilisation sur terrain de toutes les forces civiles et à un rassemblement « dans l’intérêt de la Tunisie pour défendre l’Etat civil et dénoncer la violence, l’instrumentalisation de la religion et l’exploitation de la pauvreté ».

Samia Abbou a assuré que le bloc bénéficie d’un soutien politique, soulignant qu’il a encore besoin du soutien du peuple et « de celui de la rue ».

Rappelons que le bloc démocrate a entamé un sit-in ouvert depuis neuf jours, pour dénoncer et condamner la violence subie par ses députés par« leurs collègues d’Al Karama ».

On notera, également, que l’appel au rassemblement n’est pas nouveau. Il a déjà été lancé par les plus grandes organisations nationales, dont notamment, l’UGTT et le SNJT. Le rassemblement pour les mêmes motifs est prévu le vendredi 18 décembre 2020 à 15h devant le siège du Parlement.

S.H