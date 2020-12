Lancement d’une plate-forme qui bloque les mobiles volés et issus du marché parallèle

Ce mercredi 16 décembre 2020 marque le lancement de la plateforme qui mettra fin à deux phénomènes : le vol de portables et la vente illégale des appareils sur le marché parallèle. Cette nouvelle plateforme détectera les appareils volés et issus du marché parallèle et les bloquera, à partir du 1er janvier 2021.

En effet, l'utilisation des terminaux mobiles tels que les téléphones mobiles et les tablettes s'est intensifiée ses dernières années d’une manière considérable.

La téléphonie mobile en Tunisie compte un parc de 15 millions d’abonnés et un taux de pénétration de 124%. Selon les statistiques publiées par le guichet unique des TICs du Centre d’études et de recherches des télécommunications (CERT), environ 3 millions de téléphones mobiles sont importés légalement chaque année dans le pays, dont 2 millions sont des smartphones. Or, selon les estimations, 60% des téléphones mobiles qui s’activent sur les réseaux des trois opérateurs proviennent de la contrebande et des marchés parallèles. Ce phénomène a des conséquences graves sur la protection des consommateurs, sur les réseaux des opérateurs, les importateurs qui opèrent conformément à la loi et également l’économie du pays notamment.

C’est dans ce cadre que le ministère des Technologies de la communication a délégué au Cert la responsabilité de mettre en place une solution technologique à savoir un système centralisé national (CEIR-N) qui permettra d’éradiquer l’importation illégale des téléphones mobiles et des tablettes. Ce système est constitué d’une base de données centrale pour l’enregistrement des identifiants unique des téléphones mobiles et des tablettes (IMEI: International Mobile Equipment Identity).

Cette base sera composée de 3 listes :

Une Liste blanche : Contient les IMEI des téléphones mobiles et tablettes homologués par le CERT et importés légalement. Ces téléphones sont autorisés à communiquer sur les réseaux publics des télécommunications

Une Liste grise : Contient les IMEIs des téléphones mobiles et tablettes qui sont autorisés temporairement à communiquer sur les réseaux des opérateurs et jusqu’à la régularisation de leurs situations.

Une Liste noire : Comporte les IMEIs des téléphones bloqués et qui seront interdits d’accéder aux services des opérateurs (volés ou issus du marché parallèle)

L’implémentation du système se fera en deux temps. Une période transitoire, du 16 au 31 décembre 2020, durant laquelle les terminaux mobiles détectés sur les réseaux en Tunisie seront automatiquement enregistrés. Pendant cette période, si un Tunisien dispose d’un téléphone qui n’est pas utilisé, il suffit de l’activer par l’insertion d’une puce dans tous les emplacements SIM au moins une fois.

La seconde est la période d'exploitation. Elle démarrera à partir du mois de janvier 2021. Au cours de ce mois, les terminaux mobiles acquis par les voies illégales et les téléphones volés seront bloqués. En outre, il sera nécessaire d’enregistrer les terminaux mobiles (téléphones et tablettes) importés individuellement de l’étranger via le site web https://sajalni.tn.

Il suffira ainsi d’insérer la puce dans un téléphone acquis à travers les circuits légaux pour l’activer.

En outre, pour ceux qui désirent acquérir un téléphone déjà utilisé, il faudra composer le code *999# pour vérifier s’il est autorisé, le cas échéant ce téléphone ne peut pas être connecté aux réseaux publics de télécommunications.

