Enit : un forum en ligne pour initier les futurs ingénieurs au monde de l'entreprise

L’Ecole Nationale des Ingénieurs de Tunis (Enit) a organisé, aujourd’hui, mercredi 16 décembre 2020, la 22ème édition du Forum Enit Entreprise en ligne, en présence du directeur de l’Enit et la présidente de l’Enit Junior Entreprise. Le but étant d’initier les futurs ingénieurs au monde de l’entreprise.

Organisé annuellement, ce forum représente « une occasion privilégiée » pour les entreprises de renforcer leur notoriété et de sélectionner des candidats pour les stages et les projets de fin d'études, assurent les organisateurs de l’événement.

C’est pour cela que la 22ème édition du forum accueille divers exposants : des entreprises de différents secteurs économiques, des laboratoires et des unités de recherches, mais aussi des étudiants. Notons que l’accès à l’événement en ligne est gratuit.

Le forum donne aux entreprises à la recherche d'étudiants polyvalents et innovants ou bien des étudiants spécialisés et performants à la recherche d’un stage, la possibilité de contacter directement les concernés. Cet événement est, en contrepartie, l’occasion pour les étudiants pour se renseigner sur les opportunités de carrière possibles en Tunisie et de recevoir l’aide et les conseils nécessaires.

