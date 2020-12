Vaccins anti-Covid : Hechmi Louzir dit tout

Après l’annonce hier mardi 15 décembre 2020 de la conclusion d’un accord entre le ministère de la Santé et les laboratoires Pfizer/BioNTech pour l’import du vaccin anti-Covid-19 potentiel, BNT162, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis, Hechmi Louzir, est revenu sur le détail de cet accord.

La Tunisie va acquérir deux millions de doses des laboratoires Pfizer/BioNTech. D’autres laboratoires sont en lice pour fournir la Tunisie, a noté M. Louzir ce mercredi 16 décembre 2020 au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, en soulignant que notre pays fait partie de l’initiative Covax de l’OMS (qui va aussi nous livrer).

Et de préciser que ces doses ne seront pas livrées en une seule fois et surtout qu’elles seront livrées directement dans les zones bénéficiaires sur le territoire tunisien, pour éviter les problèmes de logistique vu la contrainte de conservation.

Les premiers arrivages du vaccin sont prévus pour le deuxième trimestre (entre mars et mai 2021) pour le BNT162. Mais, pour les vaccins qui seront livrés par le Covax et l’OMS, ils pourraient arriver plus tôt en Tunisie, a-t-il soutenu.

Deux doses seront nécessaires pour la vaccination de chaque individu, donc les deux millions de doses du vaccin BNT162 permettront la vaccination d'un million de Tunisiens.

Les deux millions de doses sont hors des quotas qui seront assurés par l’accord du Covax, l’objectif étant d’atteindre la vaccination de 50% de la population tunisienne (soit 5 à 6 millions de Tunisiens vaccinés), ce qui permettra de faire baisser sensiblement le nombre de contaminations et de décès, d’une part, et permettra de développer une immunité de groupe, d’autre part.

Les premières catégories de personnes à bénéficier du vaccin seront les personnes à risques (personnes âgées et les malades chroniques), le corps médical et personnel de santé, puis ceux qui travaillent dans des postes sensibles (forces armées, forces de l’ordre, …).

En ce qui concerne les lieux de vaccination, plusieurs scénarios ont été étudiés, notamment les dispensaires mais aussi la Coupole d’El Menzah.

M. Louzir a tenu aussi à rassurer les Tunisiens qui ont peur de se faire vacciner. Il a affirmé que la Tunisie n’importerait pas un vaccin qui n’aurait pas prouvé son efficacité.

Et d’expliquer que les nouveaux vaccins sont basés sur la nouvelle technologie de l’ARN messager et vont permettre la protection de 95% des vaccinés qui ne développeront aucun symptôme contre les 5% restants qui développeront la maladie mais sans symptômes graves.

